Франко-германская оружейная группа KNDS официально оформляет в эту пятницу, 7 июня, создание дочерней компании в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как пишет издание, KNDS — один из основных европейских игроков в области наземных вооружений. Группа производит артиллерийские системы, боевые танки, а также пушки CAESAR, которые Франция поставляет в Киев.

Это дочернее предприятие будет производить военную технику и боеприпасы на украинской территории, заявили в конце марта министры обороны Франции и Германии Себастьян Лекорню и Борис Писториус.

Владимир Зеленский и Себастьян Лекорню сегодня должны посетить место расположения оружейной группы в Версале, под Парижем.