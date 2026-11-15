Главы МИД ЕС примут очередное дополнение к рестрикциям ЕС, в рамках которого включат в черный список банки, покупателей нефти и компании, якобы поддерживающие российские нефтеперевозки. Об этом в X сообщила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

Ограничения утвердят 16 ноября. Кая Каллас добавила, что Европейский союз продолжит бороться с «российским «теневым флотом» — как в море, так и с помощью дипломатических мер».

11 ноября послы ЕС утвердили дополнение к санкционным пакетам ЕС, которое включает внесение в черные списки 43 физических лиц и примерно 100 юрлиц. Теперь его должны утвердить евроминистры.