В Sea Breeze состоялась ежегодная церемония высадки гранатовых деревьев с участием жителей и гостей города-курорта, где были посажены 200 молодых деревьев из Гёйчая — гранатовой столицы Азербайджана. Эта традиция была заложена в 2024 году в рамках конференции COP29, сообшает #.

В мероприятии приняли участие основатель Sea Breeze Эмин Агаларов и заместитель директора города-курорта Гамбар Бененйарлы.

Исполнительный директор Sea Breeze Landscape Group Вюсал Гёзалов отметил: «Участие наших гостей в экологических инициативах приносит коллективу Sea Breeze большую радость. Мы верим, что забота об окружающей среде — наша общая ответственность, а совместные усилия помогут создать более зелёное и здоровое будущее для следующих поколений».

Среди гостей церемонии была азербайджанская певица Айсель Теймурзаде, которая поздравила собравшихся с праздником и посадила своё гранатовое дерево.

Мероприятие открыли танцы Народного азербайджанского ансамбля Odlar Yurdu под руководством народной артистки Тараны Мурадовой, после чего гости высадили саженцы и получили деревянные брелоки с GPS-кодами, по которым можно отслеживать рост деревьев. Музыкальную программу продолжил ансамбль народной музыки под руководством заслуженной артистки Азербайджана Фазиле Рагимовой. Для юных гостей социально-экологический центр «Экосфера» организовал творческие мастер-классы.

За последние три года на территории Sea Breeze было высажено свыше 700 гранатовых деревьев. Сегодня аллея уже протянулась на три километра вдоль бульвара, а в перспективе станет частью всего побережья города-курорта протяженностью более 22 километров. Ежегодно в организации церемонии участвуют свыше 100 садовников, которые помогают гостям высаживать деревья и заботятся о дальнейшем развитии аллеи.

В год своего 20-летия Sea Breeze продолжил реализацию масштабной программы озеленения. Сегодня озеленённая территория проекта занимает более 300 гектаров, а общее количество высаженных деревьев и растений превысило 11 миллионов. Развитие гранатового бульвара стало ещё одним шагом в рамках этой инициативы, объединив экологические проекты Sea Breeze с культурными традициями Азербайджана.