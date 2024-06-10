Аллея Славы Sea Breeze Walk Of Fame пополнилась именной звездой Стивена Сигала.

Как сообщает #, церемония открытия звезды прошла сегодня в торжественной обстановке в городе — курорте Sea Breeze Resort. Голливудскую легенду, актера, сценариста, музыканта и мастера айкидо сопровождал владелец Sea Breeze Resort, народный артист Азербайджана EMIN.

В ожидании главных героев торжества ведущий церемонии Эмиль Насиров рассказал собравшимся самые яркие эпизоды из творческой биографии Сигала и устроил импровизированный опрос, спросив, чью звезду бакинцы и гости города хотели бы увидеть на Аллее славы в будущем.

Стивен Сигал снялся более чем в 100 фильмах. Сейчас он сосредоточен на политике и намерен баллотироваться на пост губернатора американского штата Аризона.

Звезда Сигала открыта — под бурные аплодисменты присутствующих легенда поблагодарил EMINa и гостей по-русски: «Спасибо!».

Сразу после церемонии Стивен Сигал направился в аэропорт, но несмотря на ограниченное время, никому не отказал в желании сфотографироваться с ним на память. Среди известных гостей на церемонии был замечен ресторатор Элио Бевилаква.

EMIN пообещал, что очень скоро Сигал вернется в Баку, скорее всего, намекая на июль, когда в Sea Breeze пройдет крупнейший музыкальный фестиваль Dream Fest.