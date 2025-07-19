В Баку на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame засияла новая звезда — увековечена память капитана легендарной команды КВН «Парни из Баку» Анара Мамедханова, сообщает #.

Анар Мамедханов — чемпион Высшей лиги КВН (1992), финалист Высшей лиги КВН (1993), обладатель летнего суперкубка КВН (1995), чемпион турнира десяти лучших команд XX века (2000). Он также был одним из организаторов первого чемпионата мира по «Что? Где? Когда?», прошедшего в 2002 году в Баку. Анар Мамедханов проявил себя и как талантливый общественный деятель: трижды избирался в Милли Меджлис (Парламент) Азербайджана, став самым молодым депутатом в истории страны, учредил независимый интернет-портал Day.az.

На церемонии собрались близкие, друзья, члены семьи Анара, а также многочисленные поклонники этой яркой личности.

Гостей встречает супруга Анара Мамедханова – Ирада Мамедханова, его сын Ислам и дочь Марьям. Друзья по команде «Парни из Баку» были замечены практически в полном составе.

На церемонии также присутствовали мама легендарного капитана КВН — Саида Мамедханова и сестра Наида, — доктор филологических наук, профессор.

Генеральный продюсер российского телеканала НТВ Тимур Вайнтшейн, народный артист Азербайджана, генеральный директор «Хазар ТВ» Мурад Дадашев, народный артист Азербайджана, солист Большого театра Эльчин Азизов с теплотой вспоминают с о квновском прошлом, рассказывают яркие эпизоды из жизни Анара.

«Посмотрите в записную книжку любого из нас — у каждого до сих пор записан номер Анара», — говорит Эльчин Азизов.

«Мы были молоды, талантливы и полны энергии. Мы шли за своим капитаном и побеждали в КВН. Анар был редким по своей одаренности человеком, обладавшим незаурядными способностями. Он был настоящим патриотом», — вспоминает Тимур Вайнтшейн.

Известный писатель-публицист, заслуженный журналист Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова несколько лет назад написала книгу «Анар Мамедханов. Судьба капитана».

«20 июля Анару исполнилось бы 55 лет. Он не умер, он всегда будет жить в наших сердцах. И я мечтаю, чтобы в Баку появился памятник легендарному капитану КВН «Парни из Баку», — говорит она.

Под аплодисменты присутсвующих на Аллее открыли новую звезду. Семья и друзья Мамедханова благодарят владельца города — курорта Sea Breeze Эмина Агаларова, который также присутствовал на церемонии.

Sea Breeze Walk of Fame — первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся деятелям культуры и искусства. Здесь уже представлены 28 именных звезд таких легендарных личностей, как Муслим Магомаев, Дэвид Фостер, Рустам и Максуд Ибрагимбековы, Вагиф Мустафазаде и многих других. Коллекция аллеи регулярно пополняется новыми именами мирового значения.