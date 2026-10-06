12 октября на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоится торжественная церемония открытия именной звезды Юлия Гусмана — режиссёра театра и кино, телеведущего, актёра, многолетнего члена жюри КВН, основателя и художественного руководителя Национальной кинематографической премии «Ника», народного артиста Азербайджана и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, сообщает #.

Юлий Гусман — один из ярких представителей азербайджанской и российской культуры. Родившись в Баку, он начал свой творческий путь на киностудии «Азербайджанфильм», а позднее возглавлял Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии.

Среди его известных режиссёрских работ — фильмы «Не бойся, я с тобой!», «Парк советского периода» и другие проекты, ставшие частью культурного наследия нескольких поколений.

Многолетняя деятельность Юлия Гусмана в кино, театре и на телевидении внесла значительный вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Россией.

Sea Breeze Walk of Fame — первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвящённая выдающимся деятелям культуры и искусства. Здесь представлены именные звёзды Муслима Магомаева, Вагифа Мустафазаде, Рустама Ибрагимбекова, Таира Салахова, Дэвида Фостера и других выдающихся личностей.