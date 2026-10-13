На Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоялась торжественная церемония открытия именной звезды Юлия Гусмана — режиссёра театра и кино, телеведущего, актёра, многолетнего члена жюри КВН, основателя и художественного руководителя Национальной кинематографической премии «Ника», народного артиста Азербайджана и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, сообщает «Зеркало».

Родившись в Баку, Юлий Гусман начал свой творческий путь на киностудии «Азербайджанфильм», а позднее возглавлял Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии. Среди его известных режиссёрских работ — фильмы «Не бойся, я с тобой!», «Парк советского периода» и другие проекты, ставшие частью культурного наследия нескольких поколений. Его многолетняя деятельность в кино, театре и на телевидении внесла значительный вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Россией.

В церемонии открытия звезды приняли участие основатель Sea Breeze Эмин Агаларов, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, коллеги, друзья и близкие Юлия Гусмана, а также поклонники его творчества.

Выступая перед гостями, режиссёр рассказал об особой связи с Баку. «Когда приезжаешь в Баку, понимаешь, что это абсолютно невероятный город. Сегодня об этом говорят все. Его так красиво отстроили! Бакинцы по всему миру — сплоченное братство людей, объединенных любовью к этому городу», — отметил Юлий Гусман.

Народный писатель Азербайджана Анар Рзаев поздравил Юлия Гусмана и поделился воспоминаниями об их совместной деятельности.

Брат Юлия Гусмана, журналист Михаил Гусман, отметил особую роль родной страны в жизни и творчестве режиссёра: «Лучшее, что он сделал в своём творчестве и в своей жизни, связано с Азербайджаном, посвящено Азербайджану».

Народный артист Азербайджана, пианист и композитор Фархад Бадалбейли поздравил Юлия Гусмана с открытием именной звезды и поделился, что, будучи резидентом Sea Breeze, каждый день наслаждается атмосферой этого места.

Выступая с поздравлением, генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что бренд “Юлий Гусман” поддерживает свой статус годами: «Юлий Соломонович, ваша звезда, думаю, не только ваша. Это звезда Ваших родителей, ваших учителей и друзей, всей вашей жизни и всех людей, которые были рядом с вами».

Sea Breeze Walk of Fame — первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвящённая выдающимся деятелям культуры и искусства. Сегодня здесь увековечены 46 имен легендарных личностей, среди которых — Муслим Магомаев, Вагиф Мустафазаде, Рустам Ибрагимбеков, Таир Салахов, Дэвид Фостер и многие другие.

Открытие звезды Юлия Гусмана продолжило традицию чествования деятелей культуры, чьё творчество и жизненный путь оставили значительный след в истории.