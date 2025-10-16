18 октября на Аллее звезд Sea Breeze Walk of Fame состоится торжественная церемония открытия именной звезды выдающегося академика и народного художника СССР – Таира Салахова, сообщает #.

Таир Салахов – один из основоположников «сурового стиля» в живописи, педагог, лауреат многочисленных премий и международных наград. Его творчество, соединяющее национальные традиции и современность, получило широкое признание в Азербайджане и далеко за его пределами.

В рамках этого события в арт-центре Nine Senses откроется показ видеоархивных материалов о жизни и творчестве Таира Салахова.

Видеоматериалы подготовлены художником Кайханом Салаховым.

Экспозиция будет открыта для посещения 19 октября.

Sea Breeze Walk of Fame – первая и единственная в Азербайджане Аллея звезд, посвящённая выдающимся деятелям культуры и искусства. Сегодня здесь увековечены имена 40 легендарных личностей, среди которых – Муслим Магомаев, Дэвид Фостер, Рустам и Максуд Ибрагимбековы, Вагиф Мустафа-заде и многие другие.

Аллея продолжает пополняться новыми именами мирового значения, отражая признание вклада выдающихся деятелей в культуру и искусство.