Финальный день DREAM Fest 2026 начался с события, которое уже стало доброй традицией фестиваля.

Как сообщает #, на Sea Breeze Walk of Fame появилась новая именная звезда — ее открыл британский исполнитель Джон Ньюман.

«Для меня огромная честь получить такое признание в этой прекрасной стране. Азербайджан — удивительное место, и я искренне благодарен за теплый прием, поддержку и столь высокую оценку моего творчества», — сказал музыкант.

Ньюман признался, что хотел бы, чтобы его имя ассоциировалось не только с хитами, но и с историей человека, который никогда не сдавался.

«Моя карьера никогда не была простой. На этом пути были и взлеты, и падения, но я всегда продолжал работать. Если спустя много лет кто-то остановится у моей звезды, мне хотелось бы, чтобы он вспомнил: любые трудности можно преодолеть, если оставаться настойчивым, любить свое дело и не бояться идти вперед».

Артист также подчеркнул, что никогда не воспринимал успех как нечто само собой разумеющееся.

«Для меня возможность заниматься музыкой и выходить на сцену перед людьми — огромная привилегия. Надеюсь, именно таким меня и будут помнить».