Французская певица Мирей Матье, завоевавшая любовь нескольких поколений немецких и русскоязычных слушателей, начала прощальное турне по Германии.

Первый концерт состоялся 28 октября в городском концертном зале Хемница (Stadthalle Chemnitz). По сообщению агентства dpa, публика восторженно встретила 80-летнюю исполнительницу.

На 30 октября назначено выступление в берлинском Темподроме (Tempodrom). Всего в Германии запланированы 12 концертов, в том числе во Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Дрездене и Мюнхене. Завершится серия выступлений 17 ноября в лейпцигском Гевандхаусе (Gewandhaus). Немецкие гастроли — финал мирового прощального турне «Goodbye my Love Goodbye».

Особый успех в Германии Мирей Матье принесли песни на немецком языке: в 1969 году композиция «За кулисами Парижа» («Hinter den Kulissen von Paris»), написанная композитором Кристианом Бруном (Christian Bruhn), поднялась на пятую строчку немецкого хит-парада.

В ФРГ Мирей Матье была частой гостьей телеканала ZDF, а ГДР ее пластинки выходили на государственном музыкальном лейбле Amiga. Французская исполнительница стала одной из зарубежных звезд, чья популярность объединяла слушателей по обе стороны Берлинской стены.

Советские слушатели познакомились с Матье в 1967 году, когда она приехала на гастроли в составе французского мюзик-холла. «Это была любовь с первого взгляда», — вспоминала певица о приеме в СССР в интервью ОТР. В 1976 году она выступила на сцене Большого театра, а в 1987-м вновь гастролировала в Москве и Ленинграде.

Матье объявляла о намерении отказаться от больших гастролей еще в 2024 году. Однако окончательно расставаться со сценой она все же не собирается. «После этого я, возможно, буду время от времени давать концерты», — сказала она в интервью RND. Сегодняшние гастроли по Германии организаторы приурочили к ее 80-летию, которое певица отметила 22 июля. (dw)