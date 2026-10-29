19, 26 и 27 декабря на сцене Русского драматического театра состоится новогоднее музыкальное представление «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» и праздничная ёлка, сообщает «Зеркало».

Юных зрителей и их родителей ждёт театрализованное путешествие в мир сказки и волшебства с любимыми персонажами, интерактивными играми, танцевальными номерами и новогодними приключениями.

Организаторы обещают зрителям настоящее семейное представление, в котором оживут знакомые герои, а добро, смех и праздничное настроение станут частью одной большой новогодней истории.

В центре сюжета — Дед Мороз и Снегурочка, которые принесут праздник и помогут героям подготовиться к Новому году. Однако праздничное настроение окажется под угрозой: Злая Королева попытается отменить праздник. Юным зрителям вместе с героями предстоит помочь сохранить новогоднее чудо и зажечь праздничную ёлку.

В представлении появятся герои из разных сказочных и популярных вселенных. Вместе со зрителями в приключение отправятся Барби и Кен, а также персонажи Marvel — Тор, Леди Тор, Доктор Стрэндж и Чёрная Вдова.

Не обойдётся праздник и без героев известных сказок и мультфильмов. На сцене появятся Алиса, Белый Кролик и Чеширский Кот, а компанию им составят Соник и Пикачу. Юных зрителей также ждёт встреча с Эльзой, Олафом и Анной, Микки и Минни Маус, Белль и Чудовищем, Жасмин и Аладдином.

В рамках программы гостей ждут интерактивные игры, загадки и танцевальные номера. Зрители смогут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и стать непосредственными участниками праздничного действия и вместе с героями помочь зажечь новогоднюю ёлку.

«Новогодний карнавал с Дедом Морозом» рассчитан на семейную аудиторию и призван объединить детей и взрослых в атмосфере новогоднего праздника, где сказочные герои, музыка, танцы и интерактивы становятся частью общего приключения.

Билеты можно приобрести в кассе Русского драматического театра, а также онлайн на платформе Iticket.az.