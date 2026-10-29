С 3 по 7 ноября в Стамбуле пройдет VI Международный кинофестиваль «Коркут Ата» тюркского мира. Азербайджан будет представлен на фестивале внушительной делегацией, в состав которой войдут деятели кино и представители Киноагентства, действующего при Министерстве культуры, сообщает «Зеркало».

Азербайджанские фильмы вошли в конкурсную программу во всех трех фестивальных категориях.

В категории полнометражных художественных фильмов будет представлен фильм «Тагиев: Школа», в конкурсе документального кино — «Азыхская пещера», а в категории короткометражных художественных фильмов — «Да здравствует твоя земля».

Кроме конкурсной программы, в рамках фестиваля покажут классику азербайджанского кинематографа — фильм «В одном южном городе», а также современную документальную ленту «100 лет Бакинскому тюркологическому курултаю».

В ходе визита азербайджанской делегации запланированы встречи, посвященные развитию сотрудничества в сфере кинематографии со странами тюркского мира.

Напомним, фестиваль «Коркут Ата» был учрежден в 2021 году Министерством культуры и туризма Турции. Его главная цель — представить миру общее культурное наследие тюркских стран и народов посредством кинематографа.

За прошедшие пять лет фестиваль проходил в различных городах тюркского мира, в том числе в Баку.

Символика официального плаката фестиваля — изображение журавля и Орхонской надписи — отражает идею единства тюркского мира и его глубокой культурно-исторической традиции.