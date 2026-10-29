Глава Пентагона Пит Хегсет отстранил от должности главного стратега Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США, генерала Сухопутных войск Бретта Сильвию. Об этом 28 октября сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Согласно их данным, решение отстранить Сильвию от должности военный министр США принял ранее на этой неделе, его причины источники издания не приводят. Неизвестно также, кто продолжит исполнять обязанности директора управления стратегии и планирования КНШ ВС США.

The Atlantic отмечает, что отставка Сильвии «пришлась на тот момент, когда президент [США Дональд] Трамп, возможно, планирует возобновление войны с Ираном». Издание также обращает внимание на то, что Сильвия стал «очередным в длинном списке высокопоставленных офицеров, которым было указано на дверь с приходом Хегсета на пост главы Пентагона».