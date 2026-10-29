Центральный банк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 6,5%, оставив без изменений параметры процентного коридора.

Как сообщает # со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, нижняя граница процентного коридора сохранена на уровне 5%, верхняя — 7,5%.

При принятии решения учитывались динамика общей и базовой инфляции, инфляционные ожидания и баланс рисков. Были также проанализированы ситуация на валютном рынке, изменение позиции банковского сектора по ликвидности и последние тенденции в глобальной денежно-кредитной политике.

«Годовая инфляция находится в пределах целевого диапазона – 4 ± 2% – и соответствует прогнозной траектории базового сценария», — говорится в сообщении.

В сентябре 2026 года годовая инфляция составила 5,5%, что на 0,2 процентного пункта ниже августовского показателя. Цены на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия выросли в годовом выражении на 6,9%, платные услуги — на 5,1%, непродовольственные товары — на 3,6%. Годовая базовая инфляция составила 4,9%.

За истекший период 2026 года предложение на валютном рынке значительно превышало спрос как в наличном, так и в безналичном сегментах. За девять месяцев объем наличной иностранной валюты, купленной обменными пунктами у клиентов, на $759 млн превысил объем ее продажи.

Следующее решение по параметрам процентного коридора будет обнародовано 23 декабря 2026 года.