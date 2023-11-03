Азербайджанский регулятор понизил свою процентную ставку на фоне высоких ставок всех мировых центробанков. Глобальная тенденция на ужесточение денежно-кредитной политики объясняется высоким уровнем инфляции, однако судя по инфляционным ожиданиям ЦБА, местные денежные власти считают эту проблему исчерпанной в перспективе трех лет.

Накануне ЦБА не только уменьшил свою ставку, но и понизил прогнозы по инфляции. Годовую инфляцию в нынешнем году азербайджанский регулятор прогнозирует на уровне 4,3%, ожидает ее снижение в 2025 году до 3,4%. «В конце сентября инфляция в Азербайджане замедлилась до 5,1%, что более чем в 3 раза ниже пикового значения в сентябре 2022 года (15,6%). Согласно нашим оценкам, тенденции, влияющие на замедление инфляции, усилятся. В результате по итогам 2023 года инфляция (годовая) составит 4,3%», — отмечается в заявлении ЦБ по учетной ставке. По его прогнозам, в следующем году инфляция ускорится до 5,3%, но в 2025 году замедлится до 3,4%.

«В целом, согласно нашим октябрьским прогнозам в среднесрочный период (2023-2025гг) уровень годовой инфляции в Азербайджане будет в целевом коридоре, установленным Центробанком, а именно 4±2%», — сообщил главный банк. Тем временем мировая инфляция, на которую ссылается наше правительство как фактор разгона внутренних цен, остается на высоких уровнях. Недавно Всемирный банк заявил о высокой инфляции в мире, особенно повышении цен на продовольствие. «В реальном выражении рост цен на продукты питания превысил общую инфляцию на 77% в 170 странах. Согласно отчету ВБ, ежемесячный рост инфляции выше 5% наблюдается в 57,1% стран с низкими доходами, 83% стран с доходом ниже среднего, 59% стран с доходом выше среднего и 64,3% стран с высоким уровнем дохода».

О достаточно высоких темпах повышения цен говорят и сводки Государственного комитета статистики Азербайджана. Местное статистическое ведомство анонсирует двузначную инфляцию за три квартала нынешнего года – индекс потребительских цен за январь сентябрь понизился до 11%. По подсчетам Госкомстата, цены на еду растут быстрее. За январь-сентябрь этого года среднегодовой рост цен на продовольствие составил 12,4%, на непродовольственные товары – 10,1%, платные услуги населению – 9,6%. При этом в сентябре годовой уровень инфляции (отношение показателя сентября 2023 года к сентябрю 2022 года) не превысил 5,1%.

По мнению аналитиков, о высокой инфляции говорит и скорость обращения маната. По информации Центрального банка на 1 октября курс обращения национальной валюты составил 3,65 пункта. Это на 0,10 пункта меньше (2,7) по сравнению с 1 сентября, на 0,37 пункта (9,2) по сравнению с 1 января и на 1,07 пункта (22) по сравнению с 1 октября прошлого года (0,7%). По словам экономиста Парвиза Гейдарова, ослабление скорости обращения маната объяснялось инфляцией и ростом цен:

«В последние годы уровень инфляции был высоким. Поэтому ЦБ проводил жесткую кредитную политику, а главным показателем этого был уровень учетной ставки, определяемой ЦБА по централизованным кредитным ресурсам. На этом фоне наблюдалось снижение скорости обращения наличных денег. Обычно в условиях высокой деловой активности скорость денежного обращения увеличивается», — говорит аналитик. По его словам, регулятору приходилось повышать процентную ставку для регулирования инфляционных процессов, а ужесточение монетарной политики приводило к неизбежному ослаблению скорости обращения денег.

Соответственно, понижение ставки приведет к обратным процессам, уверен П. Гейдаров. Возвращаясь к решению азербайджанского Центробанка понизить учетную ставку, по мнению независимых аналитиков аналитиков, этот инструмент не влияет на ставки коммерческих банков, а следовательно, не выполняет своей прямой роли. По их мнению, банки практически не могут воспользоваться дешевыми кредитными ресурсами ЦБА. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная ЦБА. На конец апреля сумма привлеченных из ЦБА средств местных банков составила 108,6 млн. манатов. А это всего 0,3% обязательств банков. Поэтому, когда регулирующий орган повышает или понижает учетную ставку (удорожает или удешевляет предоставляемые им кредиты), ее влияние на рынок не ощущается.