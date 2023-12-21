Центральный банк Турции повысил учетную ставку на 250 базисных пунктов, до 42,50%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 40% до 42,50%», — говорится в сообщении по итогам последнего в уходящем году заседания ЦБ.

В ноябре турецкий ЦБ повысил ставку до 40%, аналитики не исключали, что коридор повышения ставки может составить 250-500 базисных пунктов, что укладывается в логику политики, которую регулятор проводит с июня.

Это уже седьмое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%, а в ноябре до 40%.