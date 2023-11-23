Центральный банк Турции повысил учетную ставку сразу на 500 б.п. — с 35% до 40% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, прогнозировали, что турецкий ЦБ повысит ставку до 37%, а 40% она достигнет к концу года.

Это уже шестое повышение ставки подряд. Первое повышение в этом цикле произошло в июне, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. На заседании в июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, а в августе — до 25%, в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%.

До этого ЦБ не повышал ставку в течение более двух лет, несмотря на разгон инфляции. В Турции доминировал нетрадиционный подход к денежно-кредитной политике, согласно которому повышение ставок неэффективно в борьбе с ростом цен. Однако ситуация изменилась после того, как ЦБ возглавила Хафизе Гайе Эркан. Ранее она занимала руководящие посты в американских банках Goldman Sachs и First Republic.

Турецкий ЦБ под руководством Эркан неоднократно заявлял о своем намерении и дальше ужесточать ДКП для снижения высокой инфляции. По официальным данным, потребительская инфляция в октябре составила 61,36% в годовом выражении против 61,53% в сентябре. Это значит, что пока учетная ставка по-прежнему находится значительно ниже текущей годовой инфляции.