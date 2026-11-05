Британская рок-группа Pink Floyd по случаю 50-летия с момента выхода переиздаст 22 января 2027 года свой альбом Animals. В новую версию войдут не публиковавшиеся до сих пор композиции и запись концерта 1977 года в американском городе Окленд (штат Флорида). Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте коллектива.

В Animals 50, в частности, будут включены неизвестные ранние студийные версии песен Dogs, Sheep, композиция Studio Jam и трек Young Nicholas Jon авторства одного из основателей группы бас-гитариста Роджера Уотерса.

Работы коллектива переиздаются на постоянной основе. Предыдущая версия Animals вышла в 2022 году.

Группа Pink Floyd, известная своими философскими текстами, музыкальными экспериментами, инновационным оформлением альбомов и грандиозными шоу, была основана в 1965 году Уотерсом, гитаристом-вокалистом Сидом Барреттом, клавишником-вокалистом Ричардом Райтом и ударником Ником Мэйсоном. В 1968 году к четверке присоединился гитарист-вокалист Дэвид Гилмор, который заменил Барретта после того, как тому пришлось покинуть группу. В 1994 году коллектив распался, но в 2005-м вновь собрался и дал последний концерт в классическом составе в лондонском Гайд-парке. В августе 2015 года Гилмор заявил об окончательном роспуске Pink Floyd.