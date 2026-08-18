Государственная пограничная служба провела торжественное мероприятие по случаю 107-летия со дня образования Пограничной охраны Азербайджана.

Как сообщили AЗЕРТАДЖ в службе, в ходе мероприятия, состоявшегося в Elite Events Hall, прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики, была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

В ходе выступлений было подчеркнуто, что политико-стратегический курс, заложенный Общенациональным лидером, сегодня успешно продолжает Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев. В результате последовательных и широкомасштабных реформ обеспечен высокий уровень надежности системы охраны государственной границы нашей страны.

Затем начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил личный состав по случаю 107-й годовщины со дня образования Пограничной охраны. Он отметил, что азербайджанские пограничники с честью выполняют работу по обеспечению неприкосновенности государственных границ.

Говорилось о мужестве и доблести азербайджанских пограничников, их профессионализме в ходе Отечественной войны, ценном вкладе в достижение славной Победы. До сведения участников мероприятия было доведено, что азербайджанские пограничники, наряду с обеспечением надежной охраны сухопутных и морских рубежей нашей Родины, способны оперативно и решительно устранять любую угрозу на государственной границе и профессионально выполнять поставленные служебно-боевые задачи по обеспечению безопасности государства.

На церемонии личному составу были зачитаны соответствующие распоряжения Президента Ильхама Алиева, офицерам присвоены очередные воинские звания, военнослужащие, отличившиеся на службе, были награждены орденами и медалями.

Была выражена глубокая признательность Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву за высокую оценку службы пограничников, внимание и заботу о личном составе.

В художественной части мероприятия был продемонстрирован фильм, отражающий служебный путь азербайджанских пограничников, проявленный ими героизм в Отечественной войне, проводимую работу по обеспечению надежной охраны государственных границ и возможности современной системы охраны границы, прозвучали музыкальные композиции на патриотическую тему.