При организации Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана впервые в Азербайджане сегодня состоялось открытие Музыкального форума, сообщает Trend Life.

Музыкальный форум, который проходит 29-31 октября в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, организован при поддержке Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Союза композиторов Азербайджана.

Торжественная церемония открытия началась во Дворце «Гюлистан» в Баку с участием известных ученых-музыковедов, композиторов, дирижеров и исполнителей.

На открытии выступили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, гостям был представлен видеоматериал о великом лидере Гейдаре Алиева, его бесценном вкладе в развитие культуры и искусства страны.

На форуме, где будут проведены обширные дискуссии с участием представителей культуры, организованы панели по темам музыкального творчества, традиций в музыке, пропаганды музыки, исследования в этой области, хореографии и т.д.

Мнения и предложения экспертов в рамках форума будут обобщены и отражены в Концепции «Азербайджанская культура – 2040».