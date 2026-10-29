Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал резонанс вокруг своего поста, опубликованного после вручения «Золотого мяча». Футболист подчеркнул, что не вкладывал в публикацию намёка в адрес форварда «Реала» Килиана Мбаппе и вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

33‑летний англичанин был признан лучшим игроком сезона. В соцсетях он поделился фразой: «Работай усердно в тишине. Пусть успех будет твоим шумом». Кейн опроверг домыслы о том, что цитата адресована его основным соперникам в борьбе за награду.

«Нет, вовсе нет. Честно говоря, эта цитата нравилась мне на протяжении всей карьеры. Она отражает то, чем я занимаюсь, и мой подход к упорному труду, дисциплине и самоотдаче. Много раз мне приходилось тренироваться в одиночку. Вся та работа, которую я делаю, остаётся за кулисами. Я просто считаю, что это отличная цитата — она может пригодиться многим мальчикам и девочкам», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети. (championat.com)