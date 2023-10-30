Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона-2022/23 по версии французского журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле».

Вторым по итогам голосования стал норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третьим — нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Месси является рекордсменом по победам в премии, на его счету теперь восемь наград. С августа 2023 года аргентинец выступает за американский «Интер Майами». В прошлом сезоне он играл за «Пари Сен-Жермен», с которым стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны. В составе сборной Аргентины Месси выиграл чемпионат мира в Катаре и был признан самым ценным игроком турнира.