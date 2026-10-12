Капитан сборной Аргентины и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси намерен присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча», которая состоится 26 октября в Лондоне.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на LiveScore, аргентинский футболист и члены его семьи подтвердили планы посетить торжественное мероприятие.

Месси входит в число претендентов на награду, которую может завоевать в девятый раз в карьере. На данный момент аргентинцу принадлежит абсолютный рекорд по количеству «Золотых мячей» – восемь.

Одним из главных аргументов в пользу кандидатуры 39-летнего форварда стало его яркое выступление на чемпионате мира 2026 года.

Отметим, что голосование за обладателя «Золотого мяча» уже завершено. Организаторы намерены сохранить имя победителя в тайне до официального объявления на церемонии 26 октября.