Аргентинский футболист Лионель Месси 23 сентября поздравил нападающего «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Усмана Дембеле с получением престижной награды «Золотой мяч».

«Великий Ус! Поздравляю, очень рад за тебя. Ты это заслужил!» — написал Месси в комментариях под постом на странице Дембеле в социальной сети Instagram.

Журнал L’Equipe 22 сентября сообщил, что Дембеле получил награду «Золотой мяч». В сезоне-2024/25 вместе со своим футбольным клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок и Кубок Франции и дошел до финала в Клубном чемпионате мира. Футболист забил 35 голов и отдал 14 результативных передач в 53 матчах за клуб.