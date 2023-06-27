Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».
Главным претендентом на приз остался Лионель Месси, выступавший за «ПСЖ». Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
4. Винисиус Жуниор («Реал»);
5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
6. Родри («Манчестер Сити»);
7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»);
8. Виктор Осимхен («Наполи»);
9. Роберт Левандовски («Барселона»);
10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);
11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);
12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»);
13. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);
15. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»);
16. Лаутаро Мартинес («Интер»);
17. Букайо Сака («Арсенал»);
18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);
19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);
20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»).