Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов на завоевание «Золотого мяча».

Главным претендентом на приз остался Лионель Месси, выступавший за «ПСЖ». Места в первой тройке сохранили Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», перешел в «Интер Майами»);

2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Винисиус Жуниор («Реал»);

5. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

6. Родри («Манчестер Сити»);

7. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», перешел в «Барселону»);

8. Виктор Осимхен («Наполи»);

9. Роберт Левандовски («Барселона»);

10. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»);

11. Бернарду Силва («Манчестер Сити»);

12. Карим Бензема («Реал», перешел в «Аль-Иттихад»);

13. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

14. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»);

15. Джуд Беллингем («Боруссия», перешел в «Реал»);

16. Лаутаро Мартинес («Интер»);

17. Букайо Сака («Арсенал»);

18. Джон Стоунз («Манчестер Сити»);

19. Джек Грилиш («Манчестер Сити»);

20. Каземиро («Манчестер Юнайтед»).