21 октября в возрасте 86 лет ушел из жизни обладатель «Золотого мяча», легенда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Бобби Чарльтон. Об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

«Манчестер Юнайтед» скорбит в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба. Им восхищались как за спортивное мастерство и честность, так и за выдающиеся качества футболиста; сэр Бобби навсегда останется в памяти как гигант игры. Клуб выражает искренние соболезнования жене сэра Бобби леди Норме, его дочерям и внукам», — сказано в сообщении.

Чарльтон большую часть своей карьеры провел в «Манчестер Юнайтед» (606 матчей). В составе клуба он трижды выигрывал чемпионат Англии, один раз — Кубок страны и Кубок европейских чемпионов (Лига чемпионов).

На чемпионате мира 1966 года в составе сборной Англии Чарльтон стал обладателем трофея. В финале его команда обыграла сборную ФРГ со счетом 4:2. Чарльтон стал автором трех забитых мячей на турнире.