Нападающий сборной Англии и германской «Баварии» Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча». Церемония вручения состоялась в лондонском театре «Палладиум».

Женский «Золотой мяч» получила полузащитница «Лондон Сити Лайонессес» Алексия Путельяс, для которой эта награда стала третьей в карьере.

В мужском голосовании Кейн опередил фаворитов — Ламина Ямаля из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из мадридского «Реала».

Награда стала признанием достижений Кейна за прошедший год. Он выиграл «Золотую бутсу» Европы, внес ключевой вклад в победу «Баварии» в чемпионате Германии, с национальной командой взял бронзовые медали чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

«Это был очень трудный год, конкуренция невероятная», — сказал Кейн, принимая трофей. Он поблагодарил всех номинантов и партнеров по командам, отметив, что вручение награды в Лондоне делает момент «особенным».

Кейн стал пятым англичанином, удостоенным «Золотого мяча», и первым за последние 25 лет. До него престижная футбольная награда доставалась Стэнли Мэттьюзу (1956), Бобби Чарльтону (1966), Кевину Кигану (1978, 1979), а также Майклу Оуэну (2001).