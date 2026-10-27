Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран несет ответственность за начало конфликта между двумя странами.

«Мы не начинали войну с Ираном. Иран начал войну с нами», — заявил Трамп в понедельник на предвыборном митинге в штате Миссисипи.

Американский лидер в очередной раз повторил утверждение, что Тегерану оставалось всего две недели до разработки ядерной ракеты.

«Я не думаю, что у нас был выбор. Они были в двух неделях от создания ядерной ракеты. Они считаются государством-спонсором террора номер один в мире», — заявил президент США.

Он также назвал достигнутое ранее соглашение с Ираном о прекращении огня «пустой тратой времени».

«Мы заключили небольшое перемирие, которое мне никогда особо не нравилось», — сказал Трамп.

«Мы хотим быть вежливыми, но, насколько я понимаю, это была пустая трата времени», — отметил он.