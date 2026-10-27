Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал бывшего главу государства Барака Обаму, сравнившего проведенную реконструкцию Белого дома с рестораном. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп отметил, что люди, подобные экс-президенту, не замечают грязи, не видят мерзости. Белый дом является символом Америки, он должен быть чистым, колонны не могут быть сломаны, кирпичи не могут отваливаться.

По словам Трампа, если Обама сравнил Белый дом с Cheesecake Factory, это просто показывает, какой он «паршивый президент».