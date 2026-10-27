Бывшая швейцарская модель Беатрис Койль впервые обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. По ее словам, это произошло в ноябре 1993 года в нью-йоркском отеле Plaza. Ее показания вошли в доклад демократов из юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. В докладе приводятся показания 11 женщин. Пять из них обвиняют Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии. Доклад вышел за восемь дней до промежуточных выборов в Конгресс США.

В ноябре 1993 года 24-летняя Койль приехала в США на конкурс красоты Donald J. Trump American Dream Pageant. Приглашение она получила от организатора конкурса Джилл Харт. Во время обеда для прессы в отеле Plaza Трамп подошел к Койль и заговорил с ней. По словам модели, он пообещал помочь ей получить американскую визу и поступить в Нью-Йоркский университет (NYU). Вскоре с Койль познакомился финансист Джеффри Эпштейн. Он назвался «лучшим другом Дона» и пригласил ее на вечеринку в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перелет и проживание Эпштейн обещал оплатить. «Мы организуем много вечеринок с Доном», — вспоминает Койль его слова.

Позже представитель Трампа пригласил Койль подняться в гостиничный номер. По словам женщины, в нем Трамп схватил ее и изнасиловал. Койль утверждает, что он порвал ей платье и оставил на теле кровоподтеки. После нападения Трамп якобы вновь пообещал помочь ей с документами и потребовал никому не рассказывать о случившемся. «Шоу должно продолжаться», — приводит Койль его слова. Несмотря на произошедшее, Койль осталась на конкурсе. Организаторы забрали у нее паспорт. Она боялась потребовать его обратно до окончания мероприятия. Через несколько месяцев он позвонил ей и повторил предложение об учебе. Но она отказалась.

Прежде Койль иначе описывала встречу с Трампом. В интервью 2024 года модель рассказывала о попытке Трампа принудить ее к сексу. Тогда она утверждала, что смогла его остановить. В декабре 2025 года она рассказала швейцарской газете Blick о насильственных поцелуях и прикосновениях к интимным местам. Позднее в беседе с The New York Times Койль объяснила свое нежелание раскрывать подробности анонимными угрозами. По словам Койль, редакции опасались публиковать обвинения в адрес Трампа из-за судебных исков.

Демократы также ссылаются на рассказы других участниц. Койль вспомнила знакомство с 18-летней участницей из Чехии. Та говорила об особых отношениях с Трампом. Эта девушка также фигурировала в иске против бизнесмена в 1997 году. Однако независимых доказательств самого предполагаемого изнасилования в докладе нет.

С обвинениями в адрес Трампа выступали и другие женщины. Бывшая модель Sports Illustrated Стейси Уильямс рассказывала о домогательствах в его офисе в Trump Tower. Джилл Харт обвиняла Трампа в сексуальном насилии на вечеринке в Мар-а-Лаго в 1994 году. Женщина под псевдонимом Кэти Джонсон утверждала, что в том же году ее неоднократно насиловали Трамп и Эпштейн. На тот момент ей было 13 лет. Эти обвинения не были доказаны в суде.

Демократы считают, что Трамп мог быть причастен к преступлениям Джеффри Эпштейна. Финансиста обвиняли в торговле несовершеннолетними девушками с целью сексуальной эксплуатации. В августе 2019 года он покончил с собой в нью-йоркской тюрьме до начала суда. Авторы доклада также обвиняют Министерство юстиции США в сокрытии материалов дела Эпштейна. «Министерство юстиции Трампа, похоже, скрывает эти преступления, чтобы защитить президента», — заявил ведущий демократ юридического комитета Палаты представителей Джейми Раскин. Он потребовал назначить независимого спецпрокурора для расследования возможной причастности Трампа к преступлениям.

Белый дом отвергает обвинения. Представитель администрации Лорен Бис заявила, что демократы пытаются отвлечь избирателей от успехов президента и Республиканской партии. В Белом доме также напомнили о разрыве отношений Трампа с Эпштейном и его исключении из клуба Мар-а-Лаго.

Ранее американская журналистка и писательница Элизабет Джин Кэрролл выиграла гражданский процесс против Трампа по делу о сексуальном насилии. В мае 2023 года присяжные суда Нью-Йорка признали его виновным в нападении на Кэрролл в примерочной универмага Bergdorf Goodman в середине 1990-х годов. Трампа также признали ответственным за клевету. В июле 2026 года она получила около $5,6 млн с учетом процентов. В январе 2024 года присяжные по другому гражданскому делу присудили Кэрролл еще $83,3 млн за клевету. Трамп продолжает оспаривать решение в Верховном суде и отрицает обвинения. (themoscowtimes.com)