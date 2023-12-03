Пружина предвыборной интриги в СЩА закручивается все сильнее. Среди демократов нарастают панические настроения. Альтернативного Джо Байдену кандидата у них нет, но все понимают, что выиграть выборы он не сможет.

Главной проблемой является его возраст. Все-таки в ноябре будущего года к моменту выборов ему исполнится 82 года и очень многие американцы, независимо от партийных предпочтений, считают, что президент должен быть более молодым. У Трампа почти такая же проблема, ему будет 78 лет, но его сторонников это не сильно заботит.

Ситуация становится настолько острой, что газета The Washington Post опубликовала несколько больших материалов на эту тему. В частности, недавно в большой статье она призывает американский истеблишмент проснуться и осознать угрозу, нависшую над страной в случае победы Трампа на выборах. Времени для раскачки уже нет. Тем более, что с приходом Трампа в Белый дом очень многим его противникам, как демократам, так и республиканцам следует ожидать репрессий.

В начале ноября The Washington Post на своем веб-сайте сообщала, что Дональд Трамп и его помощники обсуждают планы по активации «Закона о восстании» (Insurrection Act) 20 января 2025 года, в первый день его пребывания на посту, если он победит на президентских выборах 2024 года. Планируется на основании этого закона использовать вооруженные силы США против политических оппонентов.

Главной целью этой операции станут участники массовых протестов, которые, как ожидают Трамп и его советники, вспыхнут, если он вернется в Белый дом в 2025 году. Это будет сопровождаться всесторонними усилиями по судебному преследованию тех, на кого Трамп нацелился для «возмездия», включая как демократов, таких как президент Джо Байден, так и бывших чиновников администрации Трампа, которых он счел нелояльными. К ним относятся бывший глава администрации Белого дома Джон Келли, генерал в отставке, и бывший генеральный прокурор Уильям Барр и др.

Учтем, что газета The Washington Post поддерживает демократов, причем ее левое и либеральное крыло, но ее алармистские призывы находят отклик и среди республиканцев.

Главный финансовый спонсор Республиканской партии Чарльз Кох решил не поддерживать Трампа. Финансируемое им движение «Американцы за процветание» (Americans for Prosperity Action, AFPA) выпустило меморандум, в котором сообщило о поддержке кандидатуры бывшего губернатора штата Южная Каролина (с 2010 по 2017 год), бывшего постоянного представителя США в ООН (2017–2018 год) Никки Хейли на выборах президента страны в ноябре 2024 года.

Кох – представитель старейшей бизнес-династии Америки, один из самых богатых людей страны. Его ставка на Хейли направлена не только против действующего президента Джо Байдена, но и против Дональда Трампа, на сегодняшний день лидера симпатий республиканских избирателей.

Времени на раскрутку Хейли осталось немного, но заниматься ей будут ведущие политологи. По сводным данным социологов, приводимых порталом RealClearPolitics, Трамп существенно опережает всех своих соперников в партии.

В меморандуме подчеркивается, что движение поддержало именно ее после тщательного анализа заявлений, действий и показателей популярности всех кандидатов от партии. AFPA утверждает, ссылаясь на свой опрос, что Хейли наберет в swing states (колеблющиеся штаты) на 8–14% больше голосов в противостоянии с Байденом, нежели Трамп.

Большая часть опросов, проводимых вполне респектабельными социологическими организациями, свидетельствует о том, что в таких штатах Трампу никак не удается стать лидером симпатий американцев. Там и уголовные дела против экс-президента, и его неуважительные высказывания об оппонентах вызывают наиболее негативную реакцию.

Трамп не участвует в телевизионных дебатах, но опросы после них показывают буквально взрывной рост симпатий и поддержки Хейли. От одного ток-шоу к другому она набирает по несколько процентов. После первых Хейли набирала 1-2%, а последних ее поддержало более 20%. Это гораздо меньше, чем у Трампа (40%), но тренд, восходящий с достаточной крутизной. Отметим, что у последнего рост практически остановился. Еще одно очень важное и показательное обстоятельство. Рост популярности Хейли происходит за счет падения других возможных кандидатов. Опросы показывают, что она сравнялась с губернатором штата Флорида Десантисом в Айове и побеждает его в Нью-Гемпшире.

Уже 15 января пройдут первые праймериз: голосовать будут в штате Айова. В этом штате она дважды (в 2010 и 2014) избиралась губернатором и с тех пор пользуется известной поддержкой и авторитетом.

Если Хейли победит в Айове, то это дало бы ей шанс противостоять Трампу — импульс, освещение в СМИ и деньги, поступающие от выступающих против Трампа спонсоров партии. С этого момента можно было попытаться конкурировать в больших штатах, таких как Калифорния и Техас. Тогда-то и станет ясно, насколько оправдана надежда движения AFPA на Хейли.

Она олицетворяет собой противоположный присущему Трампу стиль в политике. У нее репутация безупречно честного, прямолинейного политика, к тому же имеющего в отличие от экс-президента, как считается, весьма удачный опыт на международной арене. Она, напомним, была постоянным представителем США в ООН (2017— 2018) и, не в пример Трампу, с союзниками США поддерживала нормальные деловые отношения.

Никки Хейли (урожденная Нимрата Рандхава) родилась в Бамберге, штат Южная Каролина, в сикхской семье. Ее родители, доктор Аджит Сингх Рандхава и Радж Каур Рандхава, иммигрировали из индийского округа Амритсар, штат Пенджаб.

Сикхи (от хинди «ученик») — этноконфессиональная группа, проживающая преимущественно в Индии. В национальном составе сикхов преобладают пенджабцы — жители индийского штата Пенджаб. Говорят на языке панджаби индоарийской группы индоевропейской семьи. Религия сикхов — сикхизм, возникшая в среде индуизма и ислама, но не похожая на другие религии и не признающая преемственности.

У сикхов довольно сложные отношения с окружением в Индии, среди них довольно сильны сепаратистские настроения на создание независимого государства Халистан на территории штата Пенджаб. Именно сепаратисты сикхи убили 31 октября 1984 года премьер-министра Индиру Ганди.

Отсюда большая эмиграция в разные страны. Сикхи проживают в США, Канаде, Великобритании, Италии, странах Юго-Восточной Азии и Океании. Всего их около 25 млн. человек.

Как обычно в американских выборах доминирует внутренняя повестка. Хотя экономическая и финансовая ситуация весьма благоприятная, растет ВВП, очень низкая безработица, все-таки есть большие проблемы.

В сентябре 2023 года госдолг США впервые в истории превысил сумму в $33 трлн, предыдущий антирекорд был зафиксирован в июне на отметке в $32 трлн.

Для его сокращения демократы будут говорить, что повысят налоги на сверхбогатых. Республиканцы будут настаивать на сокращении расходов на бедное население мегаполисов.

Второй по значимости проблемой для американцев, согласно опросам, остается незаконная миграция. Республиканцев отличают наиболее радикальные позиции в этом вопросе. Так, Рон Десантис выразил намерение положить конец гражданству по праву почвы. В свою очередь, Никки Хейли заявила, что планирует усложнить поиск работы для иммигрантов без документов, а также восстановить политику эпохи Трампа, когда беженцы должны были оставаться в Мексике до начала слушаний по их делу.

Третьей проблемой является инфляция. Она не такая большая, как в некоторых странах Европы, но все-таки вызывает беспокойство у избирателей. Экономическую программу Хейли в меморандуме AFPA назвали оптимальной для снижения инфляции. Она готова пойти на значительные сокращения бюджета, в том числе на программы Medicare (национальная программа медицинского страхования для лиц от 65 лет и старше — Авт.) и Social Security (социальное обеспечение — Авт.), которые вызывают больше всего критики среди республиканцев.

К плюсам Хейли относится ее возраст. О неприемлемости ситуации, когда американцам приходится выбирать из двух политиков, каждому из которых далеко за 70, она напоминала на теледебатах.

Что касается внешней политики, то в отличие от других республиканских кандидатов, высказывающихся весьма расплывчато, то у Хейли есть твердые убеждения и принципы.

На третьих теледебатах Рон Десантис заявил, что считает необходимым скорейшее завершение конфликта в Украине. По его словам, Соединенным Штатам следовало бы сосредоточиться на других приоритетах, включая южную границу и противодействие политике Китая.

В то же время Никки Хейли решительно выступила в поддержку Украины — «мы должны предоставить им (Украине — Авт.) оборудование, боеприпасы».

Во время дебатов с бизнесменом индийского происхождения Вивеком Рамасвами, который выступил с антиукраинскими заявлениями, Хейли сказала: «Говорю вам, Путин и Си пускают слюни от мысли, что кто-то подобный может стать президентом». Она вспомнила о погибших украинцах в результате российского вторжения и подчеркнула: США не должны давать Киеву наличные деньги, но должны предоставить вооружение для победы.

На мероприятии Никки Хейли, 60-летний продавец автомобилей и независимый избиратель Кевин Кобер, поднялся и сказал всем, что он пришел потому, что именно она на первых дебатах среди республиканцев говорила «суровую правду».

Кобер после мероприятия сказал, что будет голосовать за Хейли и убежден, что она одержит победу. Упоминая о ее губернаторских кампаниях и в законодательное собрание в Южной Каролине, он сказал, что «Она и раньше была аутсайдером и всегда выходила победительницей».

В интервью Хейли с удовлетворением заметила, что ее телефон разрывается от звонков доноров, желающих внести свой вклад или организовать сбор средств для ее кампании. Среди них богатый бывший губернатор штата Иллинойс, Брюс Раунер, который ранее поддерживал Десантиса, а теперь заявил, что поддерживает Хейли.

«Мы очень рады такому развитию событий», — сказала Хейли. «Наши городские собрания переполнены, и мы просто благодарны людям, которые смотрят на нас и хотят присоединиться к нашей команде».

По словам консультанта Республиканской партии Роба Статцмана, Хейли будет трудно обогнать бывшего президента. «Долгий путь, чтобы обогнать Трампа, будет состоять из постепенных шагов и потребует прорыва кандидата для победы в Айове или Нью-Гэмпшире <…> История показывает, что это все еще достижимо».