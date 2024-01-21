Накануне праймериз в Нью-Гемпшире Никки Хейли впервые пошла в лобовую атаку на бывшего босса.

Она заявила, что пришло время «прекратить восхвалять диктаторов», подчеркнув недопустимость тесных контактов господина Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По ее словам, будучи постпредом при ООН во времена Дональда Трампа, она не только не потворствовала таким контактам, но и всячески им препятствовала. Если верить Никки Хейли, она изо всех сил старалась разрушить «дружеские отношения» экс-президента с господином Путиным.

Более того, госпожа Хейли воспользовалась недавней оговоркой Дональда Трампа, чтобы поставить под вопрос его ментальное здоровье. Рассказывая о событиях вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года, он сказал, что предлагал «отвечавшей за безопасность» Никки Хейли 10 тыс. военнослужащих для защиты комплекса зданий Конгресса США. 77-летний политик почти наверняка имел в виду тогдашнего спикера Палаты представителей демократку Нэнси Пелоси. Но госпожа Хейли представила дело так, будто бы престарелый экс-президент просто заговаривается. «Говорят, что он запутался, что он якобы говорил о чем-то другом. Я не хочу сказать ничего уничижительного, но боюсь, что мы не можем допустить, чтобы в условиях давления, связанного с должностью президента, этот пост занимал кто-то, в чьем психическом здоровье мы сомневаемся»,— нанесла удар Никки Хейли.

По ее мнению, США нуждаются в людях, «которые находятся на пике формы». «Мы, что, хотим, чтобы они разбрасывались именами и ошибались, когда им будет 80 лет, имея дело с Путиным, Си, Кимом и Северной Кореей? Мы не можем этого допустить»,— сказала республиканка, предложив взять за правило отправлять кандидатов старше 75 лет на выборные должности на экспертизу психического здоровья.

Как отмечают аналитики, такие высказывания от Никки Хейли стали самой мощной и откровенной атакой на Дональда Трампа с начала кампании.