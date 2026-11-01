Продолжавшиеся несколько лет переговоры о безвизовом режиме между Россией и Индией зашли в тупик.

Работа над соглашением, которое лоббировал президент Владимир Путин и которое предусматривало безвизовые поездки туристических групп, приостановлена, сообщил ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Разработка такого соглашения изначально являлась нетривиальной задачей ввиду того, что заключение международных договоров на тему групповых безвизовых поездок граждан нашими индийскими партнерами ранее не практиковалось», — пояснил дипломат.

Возможность упрощения визового режима с Индией Владимир Путин обсуждал с индийским премьером Нарендрой Моди еще в 2019 году. После начала войны с Украиной, когда Индия стала крупным покупателем российской нефти и западные страны ввели визовые ограничения для россиян, Путин призывал Моди полностью отменить визы между странами. В 2023 году Минэкономразвития РФ направляло Индии предложение о запуске безвизового режима по аналогии с Китаем и Ираном. Глава ведомства Максим Решетников заявлял тогда, что «идет проработка» этого вопроса по дипломатическим каналам.

В начале декабря 2025-го после визита президента РФ в Индию Моди сообщал, что в ближайшее время начнется путь к обеспечению безвизового режима для тургрупп двух стран сроком до 30 дней. В конце месяца посол Индии в России Винай Кумар заявлял, что уже «идут приготовления, связанные с логистикой и изменениями в системе».

Весной 2026 года стало известно, что Москва надеется заключить соглашение о безвизовом режиме для туристических групп от трех до 50 человек со сроком пребывания до 21 дня. В Минэкономразвития жаловались, что процесс движется «не так быстро, как хотелось бы», и объясняли задержку сложными внутриведомственными согласованиями в Индии.

Стоимость однократной бумажной индийской визы для россиян составляет 3 465 рублей, двукратная обойдется в 7 492 рубля, а многократная — в 9 909 рублей. Электронная виза до 30 дней оформляется бесплатно.

В прошлом году турпоток между Индией и РФ достиг 143 тыс. поездок, что на 15% больше показателя 2024 года. В первом полугодии 2026-го объем поездок увеличился на 8%. Россию посетили свыше 25 тыс. индийских туристов, сообщало в сентябре Минэкономразвития. (themoscowtimes.com)