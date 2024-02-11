Турецкие власти не станут задерживать оппозиционных российских артистов, как это делают ОАЭ и Таиланд, пишет российский ТГ-канал «Тайная канцелярия».

Отмечается, что Москва попросила Анкару «создать проблемы» одному из артистов, который часто проводит мероприятия в Турции. Турецкие власти отказались и попросили «впредь с подобными просьбами больше никогда не обращаться».

24 января участники рок-группы «Би-2», которые известны своей критикой российского правительства, были арестованы в Таиланде за выступление без лицензии. Их должны были депортировать в Россию. Израильский консул сумел договориться с иммиграционными органами Таиланда о депортации всех музыкантов в Израиль. Это было сделано по просьбе членов группы, которые опасались за свою безопасность в РФ.