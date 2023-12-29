Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в скандальной вечеринке актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.

В Минкультуры сослались на п. 9 положения о государственных наградах Российской Федерации, согласно которому награждённый может быть лишён госнаграды только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Помимо Филиппа Киркорова мероприятие посетили артисты Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и журналистка Ксения Собчак.

Сам Киркоров во вторник публично извинился за участие в скандальной вечеринке.

Напомним, вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошла 20 декабря в московском клубе «Мутабор». После того, как в интернете появились фото, где гости позируют в откровенных нарядах, Роскомнадзор нашел признаки «пропаганды ЛГБТ» в фото и видео с вечеринки Ивлеевой и начал удалять их, депутат Госдумы Александр Хинштейн призвал МВД завести на организаторов вечеринки административные дела, а провластные российские активисты заявили, что пожалуются на вечеринку в Генпрокуратуру.

Гости начали массово извиняться. Рэпер Vacio (Николай Васильев), который пришел на вечеринку в носке, натянутом на гениталии, и за это получил 15 суток административного ареста и штраф в 200 тысяч рублей по протоколу о «пропаганде ЛГБТ», записал видео, где заявил, что «никак не поддерживает ЛГБТ и не хотел никакой сделать пропаганды».

Сама Ивлеева попросила прощения за фото и видео с мероприятия и пообещала передать в благотворительные организации все деньги, вырученные с продажи билетов. Певец Филипп Киркоров в разговоре с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым стал оправдываться, заявив, что почти сразу ушел с вечеринки. Затем Киркоров записал отдельное видеоизвинение, где сказал, что «в жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь».

Дима Билан в своем видеообращении напомнил, что недавно давал концерт для «семей героев СВО», и заявил, что «прекрасно понимает негодование наших людей и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой», Ксения Собчак сказала, что «любит свою страну» и попросила прощения у всех, кого «задела своим внешним видом». В это же время из инстаграм-аккаунта Ивлеевой пропали антивоенные посты: черный квадрат с подписью «Нет войне» и картинка с голубем, призывающая начать мирные переговоры.