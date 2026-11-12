Президент США Дональд Трамп объявил, что сделка с Ираном ему больше «не нужна» и вице-президент Вэнс не будет заниматься переговорами. Трамп нашел для Вэнса более важную миссию — он попросил вице-президента «сосредочиться целиком и полностью на массовой коррупции и преступности в городах и штатах, управляемых демократами».

В этих городах и штатах, как утверждает Трамп «крадут миллиарды ежемесячно», и если пресечь эту «криминальную активность», «можно сбалансировать наш бюджет».

«Сделка с Ираном нам не нужна, эти дни давно прошли. В наших руках их деньги, сотни миллиардов долларов, и их пролив», — заключил президент США.

Нефтяные рынки отреагировали немедленно — за считаные минуты после твита Трампа нефть марки “Брент” подорожала на 1.9%.

Несколько часов назад было объявлено, что вице-президент Вэнс получил от Трампа мандат на ведение прямых переговоров с Ираном. Президент сообщил своим старшим помощникам, что готов возобновить переговоры и уполномочил Вэнса этим заняться.

Ранее Трамп объявил, что не видит никакого смысла в возобновлении войны с Ираном. Очевидно, он выбрал третий путь — ничего не делать, сохранять войсковую группировку на Ближнем Востоке для обеспечения морской блокады Ирана и транзита через Ормузский пролив и оплачивать это дорогое удовольствие гипотетическими «миллиардами», которые должен найти Вэнс в «синих» штатах.

После покаянных речей о признании ошибок и готовности к сотрудничеству с демократами в Конгрессе Трамп сделал разворот на 180 градусов и объявил демократам войну. Вполне вероятно, что завтра он снова передумает. (israelinfo.co.il)