Президент США Дональд Трамп решил освободить смартфоны, компьютеры и другую электронику от своих глобальных «взаимных тарифов» после бурной недели на рынках из-за его торговой войны.

Об этом, как пишет «Европейская правда», информирует Politico.

Инструкция, опубликованная Таможенно-пограничной службой США, освободила эту бытовую электронику, многие из которой производится в Китае, от тарифной эскалации Трампа с Китаем и 10-процентного базового тарифа в отношении всех стран.

Оборудование, используемое для производства полупроводников, также будет освобождено от тарифов.

Хотя эта электроника не будет подпадать под действие тарифных ставок, которые Трамп ввел на этой неделе в рамках торговой войны с Китаем, эти товары все равно могут быть обложены значительной пошлиной, если они производятся в Китае.

Старший советник Белого дома Стивен Миллер написал в X, что эти товары все еще подпадают под действие тарифа в отношении Китая в соответствии с первоначальным объявлением в размере 20%. Это тарифная ставка, которую Трамп ввел из-за «кризиса нелегальных наркотиков».

Трамп также дал понять, что рассматривает возможность введения секторальных тарифов на некоторые товары, в частности на полупроводники, которые являются критически важными для многих видов электроники.