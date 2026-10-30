Милли Меджлис Азербайджана одобрил в третьем чтении поправки, предусматривающие единый порядок присвоения специальных званий военнослужащим запаса, назначаемым на должности в пенитенциарной и медицинской службах органов юстиции.

Как передает #, изменения предусмотрены в закон «О прохождении службы в органах юстиции».

Проект вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании осенней сессии парламента.

Предлагаемые поправки включают военнослужащих в состав работников медицинской службы и определяют учреждения, в которых они проходят службу. Тем самым более четко определяются правовой статус военнослужащих в медицинской службе и правовые основы их деятельности.