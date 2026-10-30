Извержение вулкана Майон произошло на филиппинском острове Лусон. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин.

По его информации, пепел поднялся на 3 км над кратером вулкана (порядка 5,5 км над уровнем моря). Шлейф дыма и пепла распространился в юго-западном направлении.

В связи с извержением власти повысили уровень опасности со второго до третьего по пятиступенчатой шкале. В институте рекомендовали эвакуировать жителей населенных пунктов в радиусе 6 км от кратера, а также напомнили об угрозе камнепадов, грязевых потоков и иных последствиях вулканической активности.

Вулкан Майон высотой около 2,5 тыс. м расположен на самом крупном в республике острове Лусон и является популярной достопримечательностью из-за своей конической формы. Он считается самым активным вулканом на Филиппинах. К самым катастрофическим последствиям привело извержение 1814 года. В его результате погибли около 1,2 тыс. человек, а один город оказался погребенным под лавой.