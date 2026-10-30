Северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал резко ускорить развитие ключевых технологий беспилотных вооружений, а также внедрение искусственного интеллекта в такие системы. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава Северной Кореи выступил с соответствующим заявлением в рамках посещения выставки «Развитие беспилотной авиационной техники — 2026».

По словам Ким Чен Ына, беспилотные вооружения становятся ведущими средствами ведения современных конфликтов, а сфера их применения расширяется. Он назвал достижение абсолютного превосходства в области беспилотников необходимым выбором в условиях изменения принципов современной войны.