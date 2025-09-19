Испытания беспилотных вооружений прошли в Северной Корее под руководством лидера страны Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ким Чен Ын 18 сентября руководил испытанием возможностей беспилотных вооружений, которые разрабатываются и производятся в НИИ и на предприятиях при Объединении беспилотной авиационной техники», — говорится в сообщении.

Он ознакомился с характеристиками и применимостью в боевых условиях различных беспилотных вооружений, в том числе стратегического и тактического разведывательного БПЛА и многоцелевых дронов.

Лидер КНДР также одобрил и подписал проект, в котором отражены организационно-структурные меры по дальнейшему расширению и укреплению технического потенциала Объединения беспилотной авиационной техники.