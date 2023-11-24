Глава Северной Кореи Ким Чен Ын объяснил, что запуск нового разведывательного спутника является законной реализацией права на оборону страны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает Reuters.

«[Ким Чен Ын] заявил, что использование разведывательного спутника является полноценным осуществлением права на самооборону, и Вооруженные силы страны не могут не использовать такие возможности», — говорится о визите северокорейского лидера в Национальное управление аэрокосмических технологий КНДР, в ходе которого он лично поздравил причастных ученых и инженеров.