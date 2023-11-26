Осуществленный 21 ноября запуск первого разведывательного спутника КНДР свидетельствует об определенном технологическом прогрессе Пхеньяна. Об этом сообщил журналистам в Токио министр обороны Японии Минору Кихара.

«[Запуск] может рассматриваться как свидетельство определенного технологического прогресса [КНДР]», — передает слова главы ведомства газета Yomiuri.

Кихара отметил, что власти Японии все еще продолжают оценку работоспособности космического аппарата. «Однако если КНДР действительно заполучила функционирующий спутник, это означает повышение ее возможностей в ядерной и ракетной области, что создает еще большую угрозу для мира и стабильности нашей страны и международного сообщества», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что для Токио в связи с этим «как никогда важно усиление потенциала для деятельности в космосе в сотрудничестве с союзниками и единомышленниками».