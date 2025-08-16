16 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Министр иностранных дел Украины передал поздравления по случаю достигнутых договоренностей между Азербайджаном и США в ходе визита Президента Азербайджана в США, а также в связи с достижениями в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

В ходе телефонной беседы были обсуждены актуальные вопросы партнёрских отношений между Азербайджаном и Украиной, в том числе сотрудничество в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах. Стороны отметили, что деятельность Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Украиной имеет важное значение для развития двустороннего взаимодействия.

Глава МИД Украины поблагодарил азербайджанскую сторону за оказанную его стране гуманитарную помощь, включая поддержку в восстановлении и реконструкции территорий, пострадавших от конфликта.

Андрей Сибига также проинформировал о ходе переговорного процесса вокруг российско-украинского конфликта.