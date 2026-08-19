Около половины добываемой в Венесуэле нефти экспортируется в США. Об этом заявил заместитель министра энергетики Соединенных Штатов Кайл Хауствейт, сообщает агентство Reuters.

«В последние пару месяцев мы видим, что более 500 тыс. баррелей, или примерно половина добываемой в Венесуэле [нефти], доставляется в Соединенные Штаты на НПЗ, которые были специально построены для этой нефти», — сказал он во время выступления в Хьюстоне (штат Техас).

По словам замминистра, в латиноамериканской стране добывается порядка 1,25 млн баррелей нефти в сутки.