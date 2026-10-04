Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения продолжает мероприятия по обеспечению занятости жителей, переселенных в Джебраильский район.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью министерства, уже более 1020 человек из числа этих жителей привлечены к мерам занятости. Из них занятость 910 человек была обеспечена на территории района (в том числе для около 50 человек в рамках программы самозанятости созданы малые семейные хозяйства).

А для 112 человек были организованы курсы подготовки по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда, и после окончания курсов они были обеспечены работой.

В настоящее время продолжается работа по обеспечению занятости еще одной группы жителей, переселенных в Джебраильский район.