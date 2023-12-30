Более 1000 жителей, расселенных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, обеспечены работой.

Об этом в субботу сообщило министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что за прошедший период в городах Физули и Лачин были организованы ярмарки труда. На ярмарках труда в Физули 20 работодателей представили 200 вакансий, а в Лачине 16 работодателей — 200 вакансий. В результате принятых комплексных мер обеспечена занятость более 1000 человек из числа жителей освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Было подчеркнуто, что одним из основных направлений работы по обеспечению занятости жителей, переселяемых на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, является организация курсов профессиональной подготовки.

Работа в данном направлении уже начата для безработных жителей городов Лачин, Шуша, Физули, Зангилан, Джебраил, а также сел Забух и Сус (Лачинский район), Довлетярлы (Физулинский район), Горовлу и Шукюрбейли (Джебраильский район), Махрузлу и Зиланлы (Губадлинский район), Талыш и Суговушан (Агдеринский район), Хыдырлы, Сарыджалы, Кенгерли, Салахлы Кенгерли и Баш Гервенд (Агдамский район).