Государственное агентство занятости в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения продолжает меры по повышению занятости лиц с инвалидностью.

Информация об этом размещена на сайте агентства.

В этом году при поддержке агентства подходящей работой были обеспечены 2100 лиц с инвалидностью.

В целях расширения их доступа на рынок труда были организованы курсы профессиональной подготовки.

В текущем году к этим курсам были привлечены 224 лица с инвалидностью и успешно завершившим обучение оказано содействие в трудоустройстве.