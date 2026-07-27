Государственное агентство занятости в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения продолжает меры по повышению занятости лиц с инвалидностью.
Информация об этом размещена на сайте агентства.
В этом году при поддержке агентства подходящей работой были обеспечены 2100 лиц с инвалидностью.
В целях расширения их доступа на рынок труда были организованы курсы профессиональной подготовки.
В текущем году к этим курсам были привлечены 224 лица с инвалидностью и успешно завершившим обучение оказано содействие в трудоустройстве.