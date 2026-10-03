Есть политические заявления, после которых хочется открыть аналитический доклад, проверить документы и сверить цифры. А есть такие, после которых сначала хочется проверить календарь — не наступил ли уже 2029 год. Именно к последней категории относится заявление Геннадия Зюганова в Государственной думе 1 октября 2026 года о том, что Европа якобы готовится к «горячему наступлению» на Россию в 2029–2030 годах. Заявление прозвучало предельно уверенно, однако между политическим утверждением и доказанным фактом, как обычно, существует довольно большая дистанция.

Особый интерес здесь представляет не только сама дата — 2029–2030 годы, — но и то, каким образом она появляется в российской политической риторике. В европейских дискуссиях действительно фигурирует примерно тот же временной горизонт: речь идёт о необходимости укреплять оборону и быть готовыми к возможному восстановлению российских военных возможностей в перспективе нескольких лет. Но из формулы «необходимо быть готовыми к потенциальной угрозе» совершенно не автоматически получается формула «Европа назначила дату собственного нападения на Россию».

Именно на этом разрыве между реальной дискуссией о безопасности и политической интерпретацией этой дискуссии и возникает самая любопытная часть истории. Потому, что если принять риторику Зюганова буквально, перед нами появляется совершенно уникальный политический образ Европы: одновременно морально разложившейся, погрязшей в бесконечных разговорах о ЛГБТ, экономически хищной, жаждущей российских ресурсов — и при этом настолько организованной, богатой и военно эффективной, что она уже якобы составляет календарный план будущего наступления.

И здесь начинается та самая политическая арифметика, которая гораздо интереснее самой даты 2029 года. Вчерашняя Европа российского агитационного телевидения якобы разваливается от собственного цивилизационного кризиса, а сегодняшняя Европа внезапно оказывается коллективным военным штабом, способным планировать большую войну на годы вперёд. Получается довольно своеобразная геополитическая супердержава: морально слабая, но во всех остальных отношениях почему-то исключительно эффективная.

Здесь и возникает вопрос, который стоит рассмотреть без лозунгов и без автоматического принятия чьей-либо политической версии: что именно действительно известно о европейских планах на 2029–2030 годы, что говорили европейские политики и военные, а что уже является российской политической интерпретацией этих заявлений? Потому что дата в политике — ещё не приказ, обсуждение угрозы — ещё не объявление войны, а подготовка обороны — ещё не утверждённый план наступления.

И вот здесь действительно получается любопытная политическая арифметика: вчера Европа у Зюганова — это загнивающий мир, где сплошная проституция, ЛГБТ и моральное разложение, а сегодня та же Европа внезапно превращается в единый военно-полевой штаб, который уже поставил в ежедневник: «2029–2030 — горячее наступление на Россию». Сам Зюганов 1 октября 2026 года заявил в Госдуме именно об этом, но конкретных данных, подтверждающих существование такого европейского плана, в его выступлении приведено не было.

И вот тут возникает главный комический вопрос: если европейская цивилизация настолько аморальна, развращена и погрязла во всех тех ужасах, которыми российская политическая риторика годами пугает зрителя, то где она собирается взять армию для большого похода на Россию? Получается, что все эти европейские ЛГБТ-шники должны в один прекрасный день дружно закрыть ночные клубы, снять радужные флаги, надеть каски и получить автомат. Причём желательно сделать это одновременно, чтобы к 2029 году не опоздать по графику.

Особенно забавно представить инструктаж такого европейского солдата. Командир выходит перед строем и говорит: «Так, товарищи! Сегодня мы идём освобождать российские ресурсы. Берём автоматы, бронежилеты, а вы, пожалуйста, определитесь, кто у нас тут по гендеру, чтобы правильно заполнить личные карточки». Российскому телевизионному зрителю, наверное, останется только спросить: «А разве они там не все развращённые? Почему тогда так бодро маршируют?»

Но проблема здесь даже не в ЛГБТ и не в сексуальной политике Европы. Проблема в самой конструкции аргумента. Когда политический противник одновременно описывается как цивилизационно разложившийся, экономически жадный, морально ничтожный и при этом обладающий настолько огромным финансово-экономическим потенциалом, что способен вести долгую войну на истощение, возникает странный образ сверхдержавы-злодея: морально сгнившей, но почему-то исключительно эффективной.

Зюганов прямо сказал, что финансово-экономический потенциал тех, кто, по его словам, «объявил войну» России, в десять раз выше российского. То есть перед нами получается удивительная Европа: люди там якобы окончательно забыли традиционную мораль, зато каким-то чудом сохранили промышленность, деньги, технологии, логистику, производство вооружений и способность планировать войну на несколько лет вперёд. Видимо, моральное разложение, согласно этой модели, вовсе не мешает бухгалтерскому учёту.

Есть и ещё одна занятная деталь. Формулировка про 2029–2030 годы действительно существует в европейском информационном поле, но с совершенно другим смыслом. Ряд европейских военных и политиков обсуждали горизонт около 2029 года как период, к которому Россия потенциально может восстановить военные возможности, способные создать угрозу странам НАТО. Это не означает наличия европейского решения напасть на Россию в 2029 году.

Получается почти зеркальная политическая картина. Одни говорят: «К 2029 году Россия может представлять для нас большую военную угрозу, поэтому надо готовиться». Другие пересказывают это как: «К 2029 году Европа готовит наступление на Россию». Дата одна, стрелочка на карте разная. В одном случае речь идёт о подготовке к возможной угрозе, в другом — о предполагаемом плане нападения. А между этими двумя утверждениями лежит примерно такая же пропасть, как между прогнозом погоды и приказом начальника МЧС взять с собой зонтик.

Именно поэтому здесь особенно важно не потерять смысл за громкой формулировкой. Европейские государства действительно наращивают оборонные расходы, пересматривают военное планирование и обсуждают необходимость долгосрочной готовности. Это можно критиковать, поддерживать или рассматривать как неизбежное следствие нынешней безопасности в Европе — но само по себе военное планирование не является доказательством существования решения о наступательной войне против России в конкретном году.

И тут особенно интересно вспомнить позиционирование КПРФ. Зюганов действительно возглавляет КПРФ, которая является системной парламентской партией и представлена в Государственной думе. Поэтому образ «оппозиции» здесь требует уточнения: партия может критиковать отдельные решения власти и одновременно оставаться частью действующей парламентской системы. Само наличие критики ещё не превращает её в политическую силу, находящуюся вне системы.

Поэтому нынешнее выступление выглядит не столько как независимая альтернатива официальной картине мира, сколько как её своеобразная коммунистическая вариация. Там, где у кого-то появляется «коллективный Запад», у Зюганова появляется «европейский грабитель». Там, где говорится об угрозе безопасности, добавляется история про ресурсы. А сверху аккуратно кладётся марксистская присыпка: война на истощение, экономический потенциал, необходимость реформирования бюджета.

Особенно эффектно звучит мотив «им больше некого грабить». Получается, Европа сначала прошла всю планету по списку, поставила галочки напротив Азии, Африки и Латинской Америки, а потом собралась на редакционное совещание и обнаружила: «Коллеги, осталась только Россия». Не хватает только секретаря с папкой: «Геннадий Андреевич, я тут предварительный график ограбления на 2029 год распечатала, но принтер опять зажевал приложение».

А дальше возникает совершенно голливудский сюжет. Европейские лидеры сидят за огромным столом, перед ними карта России, рядом стоит генерал с указкой. Входит экономист и говорит: «Ресурсы нужны». Входит культуролог: «Но там же огромная территория». Входит специалист по ЛГБТ: «А я вообще зачем здесь?» И председатель совещания отвечает: «Не знаю, но Зюганов говорит, что ты тоже пойдёшь наступать». Вот здесь уже не геополитика, а политический театр абсурда.

Однако за иронией есть вполне серьёзная проблема. Подмена понятий в вопросах безопасности опасна именно потому, что она стирает границу между подготовкой к возможному конфликту и намерением начать конфликт. Государства действительно могут готовиться к худшему сценарию, не желая, чтобы этот сценарий произошёл. Военные планы вообще по своей природе предполагают различные варианты развития событий, включая те, которые никогда не будут реализованы.

Поэтому утверждение о конкретном европейском «горячем наступлении» в 2029–2030 годах требует гораздо более серьёзной доказательной базы, чем ссылка на то, что европейские государства считают определённый период важным для собственной обороноспособности. Необходимы документы, решения компетентных органов, официальные директивы или хотя бы однозначные публичные заявления ответственных лиц. Пока же в публичном пространстве такого доказательства в связи с выступлением Зюганова не предъявлено.

При этом сама тревога вокруг долгосрочной военной конфронтации вполне реальна. Россия и европейские государства действительно увеличивают военные расходы и обсуждают перспективы продолжительного противостояния. Меняется структура европейской безопасности, государства пересматривают оборонные приоритеты, а война на Украине стала фактором долгосрочного военного планирования. Всё это реальные процессы. Но из них ещё не следует, что существует утверждённый европейский приказ начать войну именно в 2029 или 2030 году.

И потому самый смешной парадокс здесь даже не в том, что «ЛГБТ вдруг взяли автоматы». Парадокс в другом: политическая риторика способна одновременно представить Европу как цивилизацию, неспособную воспроизвести элементарные традиционные ценности, и как чрезвычайно опасную, дисциплинированную, богатую и стратегически организованную военную машину, которая уже расписала нападение на несколько лет вперёд. В одном рассказе Европа еле держится на ногах от морального разложения, в другом — марширует строем к российской границе. Как говорится, определитесь, господа: пациент совсем не в состоянии или уже наступает?

Но, пожалуй, наиболее показательная деталь всей этой истории заключается именно в механике политической пропаганды. Берётся реальная дата из чужого военного планирования, меняется субъект, меняется направление стрелки, добавляется мотив ресурсов, затем всё это соединяется в единую драматическую картину будущей войны — и на выходе получается уже не анализ европейской безопасности, а готовый сюжет для политического телевидения.

Если уж продолжать эту логику до конца, остаётся только один вопрос: а вдруг главным оружием европейского наступления станет не танк, не ракета и не автомат, а именно тот самый ЛГБТ, которым российскому зрителю столько лет объясняли, почему Европа вот-вот развалится? Тогда Зюганову остаётся срочно готовить население к самому страшному: сначала радужный флаг, потом Евросоюз, потом танк.

Правда, пока подтверждён только первый элемент этой политической фантазии, а вот расписание танкового наступления на 2029–2030 годы остаётся заявлением самого Зюганова, а не установленным фактом. И в этом, пожалуй, заключается главный урок всей истории: в современной геополитике одна и та же дата может быть одновременно предупреждением, прогнозом, элементом оборонного планирования и — после небольшой политической обработки — объявлением будущей войны. Поэтому, прежде чем пугать зрителя календарём, неплохо бы сначала показать сам приказ.

Агиль Гахраманов