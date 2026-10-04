В Баку стартовал матч между сборными Азербайджана и Литвы по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, команды встречаются в рамках третьего тура группы D2 Лиги наций. Игра проходит на «Палмс Спортс Арене».

Главным арбитром встречи является португалец Густаву Коррея.

В стартовый состав сборной Азербайджана вошли: Эмиль Балаев, Рахиль Мамедов, Бадави Гусейнов, Рахман Дашдамиров, Теллур Муталлимов, Руфат Аббасов, Абдул Хайбулаев, Алексей Исаев, Торал Байрамов, Махир Эмрели и Орудж Мамедов. Капитаном команды будет Бадави Гусейнов.

В стартовый состав Литвы вошли Томас Сведкаускас, Рокас Лекиатас, Эдгарас Уткус, Вилюс Армалас, Юстас Ласицкас, Гвидас Гинейтис, Модестас Воробевас, Адриан Лицкунас, Артур Должников, Армандас Кучис и Викинтас Сливка. Капитан — Юстас Ласицкас.

После двух туров сборная Литвы лидирует в группе с четырьмя очками. Азербайджан набрал два балла, Лихтенштейн — один.

Напомним, в первом матче между этими командами в Литве была зафиксирована ничья — 1:1.